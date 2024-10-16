Шольц заявив про готовність поговорити з Путіним про мир в Україні

Зокрема, Шольц заявив про необхідність підтримати дипломатичні розмови з РФ щодо припинення війни в Україні. За його словами, Німеччина продовжуватиме інтенсивно підтримувати Україну в її оборонній кампанії проти Росії. Однак він також хоче зробити все, що в його силах, для того, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

Він нагадав про численні жертви з українського боку і про те, що водночас незліченна кількість російських солдатів стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента". Шольц вважає, що необхідно провести ще одну мирну конференцію за участі Росії.

"Має відбутися ще одна конференція, в якій Росія також візьме участь - але ніколи не через голову України і тільки в координації з нашими найближчими партнерами", - заявив Шольц.

Він також заявив, що напад Росії на Україну все ще залишається головною загрозою для Європи.

"Ми підтримуємо Україну і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно", - сказав Шольц.