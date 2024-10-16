Шольц заявив про готовність поговорити з Путіним про мир в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий до розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Їх розмова стосуватиметься миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.
Зокрема, Шольц заявив про необхідність підтримати дипломатичні розмови з РФ щодо припинення війни в Україні. За його словами, Німеччина продовжуватиме інтенсивно підтримувати Україну в її оборонній кампанії проти Росії. Однак він також хоче зробити все, що в його силах, для того, щоб війна закінчилася якнайшвидше.
Він нагадав про численні жертви з українського боку і про те, що водночас незліченна кількість російських солдатів стають "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента". Шольц вважає, що необхідно провести ще одну мирну конференцію за участі Росії.
"Має відбутися ще одна конференція, в якій Росія також візьме участь - але ніколи не через голову України і тільки в координації з нашими найближчими партнерами", - заявив Шольц.
Він також заявив, що напад Росії на Україну все ще залишається головною загрозою для Європи.
"Ми підтримуємо Україну і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно", - сказав Шольц.
Також ЗМІ писали про те, що Шольц хоче провести телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.. Цікаво те, що останні телефонні переговори між Шольцом та Путіним відбулись ще в грудні 2022 року.
Водночас, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Путін не хоче обговорювати з канцлером Німеччини Олафом Шольцом посередництво у війні РФ проти України. Він відмовляється від телефонних переговорів.
При цьому президент Володимир Зеленський підтримав рішення РНБО, яке виключає діалог із диктатором Володимиром Путіним. Для відновлення переговорів Росія має вивести війська, змінити політичне керівництво, визнати свої злочини та передати організаторів війни під суд
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