Шольц заявил о готовности поговорить с Путиным о мире в Украине

В частности, Шольц заявил о необходимости поддержать дипломатические разговоры с РФ по поводу прекращения войны в Украине. По его словам, Германия будет продолжать интенсивно поддерживать Украину в ее оборонной кампании против России. Однако он также хочет сделать все, что в его силах, для того чтобы война закончилась как можно быстрее.

Он напомнил о многочисленных жертвах с украинской стороны и о том, что в то же время бесчисленное количество российских солдат становятся "жертвами империалистического безумия российского президента". Шольц считает, что необходимо провести еще одну мирную конференцию с участием России.

"Предстоит еще одна конференция, в которой Россия также примет участие - но никогда не через главу Украины и только в координации с нашими ближайшими партнерами", - заявил Шольц.

Он также заявил, что нападение России на Украину все еще остается главной угрозой Европе.

"Мы поддерживаем Украину и будем продолжать делать это столько, сколько потребуется", - сказал Шольц.