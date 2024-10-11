У Німеччині висловились щодо можливості розмови Шольца з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін не хоче обговорювати з канцлером Німеччини Олафом Шольцом посередництво у війні РФ проти України. Він відмовляється від телефонних переговорів.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнувань. Цими днями він навіть не готовий розмовляти з канцлером Німеччини телефоном", - сказала Бербок.

Глава німецького МЗС зазначила, що Україна готова до справедливого миру, однак російський диктатор не готовий обговорювати тему посередництва щодо припинення війни.

Шольц хоче поговорити з Путіним

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче провести телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні саміту G20 у Бразилії у листопаді.

Останні телефонні переговори між Шольцом та Путіним відбулись ще в грудні 2022 року.

Варто додати, що лише в кінці 2023 німецький канцлер стверджував, що він готовий вести переговори з диктатором, але за умови виведення його окупаційних військ з території України.

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