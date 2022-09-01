Шольц заявил, что собирается продолжать переговоры с Путиным

Об этом Шольц заявил в четверг во время встречи с гражданами в Эссене.

Канцлер отметил, что встречался с российским президентом в Москве за длинным столом и много раз общался с ним по телефону.

"И я говорю четко, что продолжу это делать", - заявил Шольц.

Канцлер считает, что надо поддерживать контакты в любом случае.