Шольц заявил, что собирается продолжать переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-Online.
Об этом Шольц заявил в четверг во время встречи с гражданами в Эссене.
Канцлер отметил, что встречался с российским президентом в Москве за длинным столом и много раз общался с ним по телефону.
"И я говорю четко, что продолжу это делать", - заявил Шольц.
Канцлер считает, что надо поддерживать контакты в любом случае.
Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с главой Кремля Владимиром Путиным.
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