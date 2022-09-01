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Шольц заявил, что собирается продолжать переговоры с Путиным

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-Online.

Об этом Шольц заявил в четверг во время встречи с гражданами в Эссене.

Канцлер отметил, что встречался с российским президентом в Москве за длинным столом и много раз общался с ним по телефону.

"И я говорю четко, что продолжу это делать", - заявил Шольц.

Канцлер считает, что надо поддерживать контакты в любом случае.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с главой Кремля Владимиром Путиным.

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