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Шольц заявив, що збирається продовжувати переговори з Путіним

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає за потрібне продовжувати переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T-Online.

Про це Шольц заявив у четвер під час зустрічі з громадянами в Ессені.

Канцлер зазначив, що зустрічався з російським президентом у Москві за довгим столом та багато разів спілкувався з ним телефоном.

"І я говорю чітко, що продовжу це робити", - заявив Шольц.

Канцлер вважає, що треба підтримувати контакти у будь-якому випадку.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон виступив за продовження діалогу з главою Кремля Володимиром Путіним.

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