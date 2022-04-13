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Шольц заявил, что пока не планирует визит в Украину

Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не намерен приезжать в Украину. Он подчеркнул, что был в Киеве за несколько дней до войны и часто говорит по телефон с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RBB24.

"Вряд ли найдется глава государства или правительства, который имел бы со мной столь интенсивные контакты", - заявил Шольц.

При этом немецкий канцлер назвал "раздражающим" тот факт, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не был принят в Киеве.

"Было бы хорошо принять его", - подчеркнул Шольц.

Напомним, ранее правительство Украины ранее отменило визит Штайнмайера в украинскую столицу. Причиной отмены являются тесные связи немецкого президента с Россией в последние годы.

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ГерманияВизит в УкраинуОлаф Шольц