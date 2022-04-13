Шольц заявив, що поки не планує візит в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поки не має наміру приїжджати в Україну. Він підкреслив, що був у Києві за кілька днів до війни і часто говорить по телефон з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RBB24 .

"Навряд чи знайдеться глава держави або уряду, який мав би зі мною настільки інтенсивні контакти", - заявив Шольц.

При цьому німецький канцлер назвав "дратівливим" той факт, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не був прийнятий в Києві.

"Було б добре прийняти його", - підкреслив Шольц.