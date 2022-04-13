RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц заявив, що поки не планує візит в Україну

Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поки не має наміру приїжджати в Україну. Він підкреслив, що був у Києві за кілька днів до війни і часто говорить по телефон з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RBB24.

"Навряд чи знайдеться глава держави або уряду, який мав би зі мною настільки інтенсивні контакти", - заявив Шольц.

При цьому німецький канцлер назвав "дратівливим" той факт, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не був прийнятий в Києві.

"Було б добре прийняти його", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, раніше уряд України раніше скасував візит Штайнмаєра в українську столицю. Причиною скасування є тісні зв'язки німецького президента з Росією в останні роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияВізит в УкраїнуОлаф Шольц