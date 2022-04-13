Шольц заявив, що поки не планує візит в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поки не має наміру приїжджати в Україну. Він підкреслив, що був у Києві за кілька днів до війни і часто говорить по телефон з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RBB24.
"Навряд чи знайдеться глава держави або уряду, який мав би зі мною настільки інтенсивні контакти", - заявив Шольц.
При цьому німецький канцлер назвав "дратівливим" той факт, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не був прийнятий в Києві.
"Було б добре прийняти його", - підкреслив Шольц.
Нагадаємо, раніше уряд України раніше скасував візит Штайнмаєра в українську столицю. Причиною скасування є тісні зв'язки німецького президента з Росією в останні роки.
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