Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера Германии на второй срок

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Социал-Демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц намерен возглавлять правительство больше одного срока. Он отметил, что коалиция "светофора" планирует работать вместе, в "дружеских отношениях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ .

Как отмечает издание, на съезде партии СДПГ будущий канцлер Олаф Шольц подтвердил свою цель оставаться в правительстве более четырех лет. Политик также заявил, что новая коалиция в составе возглавляемой им политсилы, "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии планирует работать вместе, "чтобы по-дружески сотрудничать и быть снова избранной" на новый срок.

"В Германии может произойти прорыв (при коалиционном правительстве - ред.)", - подчеркнул Шольц.

Он также добавил, что новое правительство пришло к власти в решающий момент и попытается добиться прогресса в решении существующих проблем.