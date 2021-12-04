UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера Германии на второй срок

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Социал-Демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц намерен возглавлять правительство больше одного срока. Он отметил, что коалиция "светофора" планирует работать вместе, в "дружеских отношениях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.

Как отмечает издание, на съезде партии СДПГ будущий канцлер Олаф Шольц подтвердил свою цель оставаться в правительстве более четырех лет. Политик также заявил, что новая коалиция в составе возглавляемой им политсилы, "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии планирует работать вместе, "чтобы по-дружески сотрудничать и быть снова избранной" на новый срок.

"В Германии может произойти прорыв (при коалиционном правительстве - ред.)", - подчеркнул Шольц.

Он также добавил, что новое правительство пришло к власти в решающий момент и попытается добиться прогресса в решении существующих проблем.

Напомним, голосование в Бундестаге (парламент Германии) по избранию нового канцлера запланировано на 8 декабря. Ожидается, что Ангелу Меркель на этом посту сменит Олаф Шольц.

Как сообщало РБК-Украина, согласно коалиционному соглашению, новым канцлером Германии станет лидер Олаф Шольц.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияОлаф Шольц