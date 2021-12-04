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Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера Германии на второй срок

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Берлин, Суббота 04 декабря 2021 15:29
Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера Германии на второй срок Фото: Олаф Шольц намерен занимать пост канцлера Германии больше одного срока (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Социал-Демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц намерен возглавлять правительство больше одного срока. Он отметил, что коалиция "светофора" планирует работать вместе, в "дружеских отношениях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.

Как отмечает издание, на съезде партии СДПГ будущий канцлер Олаф Шольц подтвердил свою цель оставаться в правительстве более четырех лет. Политик также заявил, что новая коалиция в составе возглавляемой им политсилы, "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии планирует работать вместе, "чтобы по-дружески сотрудничать и быть снова избранной" на новый срок.

"В Германии может произойти прорыв (при коалиционном правительстве - ред.)", - подчеркнул Шольц.

Он также добавил, что новое правительство пришло к власти в решающий момент и попытается добиться прогресса в решении существующих проблем.

Напомним, голосование в Бундестаге (парламент Германии) по избранию нового канцлера запланировано на 8 декабря. Ожидается, что Ангелу Меркель на этом посту сменит Олаф Шольц.

Как сообщало РБК-Украина, согласно коалиционному соглашению, новым канцлером Германии станет лидер Олаф Шольц.

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Германия Олаф Шольц
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