Шольц заявив про плани залишитися на посаді канцлера Німеччини на другий термін

Кандидат на пост канцлера Німеччини, лідер Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц має намір очолювати уряд більше одного терміну. Він зазначив, що коаліція "світлофора" планує працювати разом, в "дружніх відносинах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ .

Як зазначає видання, на з'їзді партії СДПН майбутній канцлер Олаф Шольц підтвердив свою мету залишатися в уряді більше чотирьох років. Політик також заявив, що нова коаліція у складі очолюваної ним політсили, "зелених" і ліберальної Вільної демократичної партії планує працювати разом, "щоб по-дружньому співпрацювати і бути знову обраною" на новий термін.

"У Німеччині може відбутися прорив (при коаліційному уряді - ред.)", - підкреслив Шольц.

Він також додав, що новий уряд прийшов до влади у вирішальний момент і спробує домогтися прогресу у вирішенні існуючих проблем.