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Шольц заявив про плани залишитися на посаді канцлера Німеччини на другий термін

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Берлін, Субота 04 грудня 2021 15:29
Шольц заявив про плани залишитися на посаді канцлера Німеччини на другий термін Фото: Олаф Шольц має намір займати пост канцлера Німеччини більше одного терміну (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кандидат на пост канцлера Німеччини, лідер Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц має намір очолювати уряд більше одного терміну. Він зазначив, що коаліція "світлофора" планує працювати разом, в "дружніх відносинах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.

Як зазначає видання, на з'їзді партії СДПН майбутній канцлер Олаф Шольц підтвердив свою мету залишатися в уряді більше чотирьох років. Політик також заявив, що нова коаліція у складі очолюваної ним політсили, "зелених" і ліберальної Вільної демократичної партії планує працювати разом, "щоб по-дружньому співпрацювати і бути знову обраною" на новий термін.

"У Німеччині може відбутися прорив (при коаліційному уряді - ред.)", - підкреслив Шольц.

Він також додав, що новий уряд прийшов до влади у вирішальний момент і спробує домогтися прогресу у вирішенні існуючих проблем.

Нагадавши, голосування в Бундестазі (парламент Німеччини) щодо обрання нового канцлера заплановано на 8 грудня. Очікується, що Ангелу Меркель на цій посаді змінить Олаф Шольц.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з коаліційною угодою, новим канцлером Німеччини стане лідер Олаф Шольц.

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Германия Олаф Шольц
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