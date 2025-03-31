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Шольц засудив нападки Трампа і підтримав Канаду

Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив солідарність із Канадою, підтримавши країну в протистоянні з Дональдом Трампом після його митних тарифів і заяв, що Канада має стати новим штатом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Канада не є федеральною державою будь-кого. Канада - горда, незалежна країна. У Канади є друзі по всьому світу - і особливо багато тут, у Німеччині та в Європі... Ми на вашому боці", - сказав Шольц на церемонії.

Зазначимо, що Трамп оголосив про введення 25% мита на імпортні авто та автозапчастини, що прем'єр Канади Марк Карні назвав "прямою атакою".

Прем'єр Канади додав, що цей крок є порушенням торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою, відомої як USMCA, яку Трамп уклав під час свого першого терміну в Білому домі як заміну попереднього пакту.

Висловлюючи ширшу незгоду з політикою США, Шольц розкритикував тарифи, які адміністрація Трампа планує запровадити проти Європи, заявивши, що будь-який такий крок спричинить заходи у відповідь і погіршить становище обох сторін.

"Тому я кажу США: співпраця залишається метою Європи. Але якщо США не залишать нам вибору, як у випадку з митами на сталь і алюміній, ми, як Європейський союз, відреагуємо як єдине ціле", - резюмував Шольц.

Нагадаємо, днями стало відомо, що президент США Дональд Трамп закликає своїх старших радників до більш рішучих дій щодо тарифної політики, яка буде оголошена 2 квітня.

Також ми писали, що після автомобільних мит прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що США більше не є надійним партнером. Він додав, що його країні доведеться швидко перейти до більш активної торгівлі з іншими країнами.

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Сполучені Штати АмерикиКанадаОлаф Шольц