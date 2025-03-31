Шольц засудив нападки Трампа і підтримав Канаду

"Канада не є федеральною державою будь-кого. Канада - горда, незалежна країна. У Канади є друзі по всьому світу - і особливо багато тут, у Німеччині та в Європі... Ми на вашому боці", - сказав Шольц на церемонії.

Зазначимо, що Трамп оголосив про введення 25% мита на імпортні авто та автозапчастини, що прем'єр Канади Марк Карні назвав "прямою атакою".

Прем'єр Канади додав, що цей крок є порушенням торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою, відомої як USMCA, яку Трамп уклав під час свого першого терміну в Білому домі як заміну попереднього пакту.

Висловлюючи ширшу незгоду з політикою США, Шольц розкритикував тарифи, які адміністрація Трампа планує запровадити проти Європи, заявивши, що будь-який такий крок спричинить заходи у відповідь і погіршить становище обох сторін.

"Тому я кажу США: співпраця залишається метою Європи. Але якщо США не залишать нам вибору, як у випадку з митами на сталь і алюміній, ми, як Європейський союз, відреагуємо як єдине ціле", - резюмував Шольц.