Шольц осудил нападки Трампа и поддержал Канаду

"Канада не является федеральным государством кого-либо. Канада - гордая, независимая страна. У Канады есть друзья по всему миру - и особенно много из здесь, в Германии и в Европе... Мы на вашей стороне", - сказал Шольц на церемонии.

Отметим, что Трамп объявил о введении 25% пошлины на импортные авто и автозапчасти, что премьер Канады Марк Карни назвал "прямой атакой".

Премьер Канады добавил, что этот шаг является нарушением торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой, известного как USMCA, которое Трамп заключил во время своего первого срока в Белом доме в качестве замены предыдущего пакта.

Выражая более широкое несогласие с политикой США, Шольц раскритиковал тарифы, которые администрация Трампа планирует ввести против Европы, заявив, что любой такой шаг вызовет ответные меры и ухудшит положение обеих сторон.

"Поэтому я говорю США: сотрудничество остается целью Европы. Но если США не оставят нам выбора, как в случае с пошлинами на сталь и алюминий, мы, как Европейский союз, отреагируем как единое целое", - резюмировал Шольц.