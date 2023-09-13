Шольц застеріг від "псевдорішень" щодо миру в Україні

Глава німецького уряду відзначив у ході виступу на міжнародній мирній зустрічі громади Святого Егідіо, що формула миру, представлена президентом України Володимиром Зеленським, чітко висловлює це прагнення до справедливого миру, тому ФРН її повністю підтримує.

"Ми всі знаємо, що сьогодні ніхто в Європі так не прагне миру, як українці. Щодня вони захищають свою свободу, свою батьківщину, своє життя від імперських, засліплених історією владних фантазій володаря в Кремлі", - висловився Шольц.

У цьому контексті Шольц застеріг від можливих "псевдорішень, у назві яких є лише "мир", оскільки мир без свободи "означає пригнічення, а мир без справедливості називається диктатом".

Шольц також наголосив, що Німеччина, підтримуючи прагнення справедливого миру в Україні, також допомагає Силам оборони з озброєнням та іншою допомогою.

"Це рішення далося нам непросто - і ми не робимо його легким для себе. Саме тому, що ми знаємо ефективність зброї, що поставляється, ми тісно координуємо роботу і завжди дуже ретельно вивчаємо, що необхідно в поточній ситуації... Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її праві на самооборону стільки, скільки буде потрібно", - заявив німецький канцлер.

Українська формула миру

Нагадаємо, що торік президент Володимир Зеленський представив формулу миру із 10 пунктів. У ній описано кроки для завершення війни Росії проти України.

Зазначимо, що цю формулу підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії. А також до обговорення реалізації української формули миру вже приєдналися 63 країни на рівні послів.

Також повідомлялося, що чергові переговори у такому форматі хочуть організувати на рівні глав держав.