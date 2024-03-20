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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц застеріг від переоцінки сил Росії у війні проти України

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від переоцінки сили Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Росія не така сильна, як люди думають", - заявив він в урядовій заяві в бундестазі.

За його словами, з військового погляду війна Росії в Україні була "жорстокою".

Але всередині країни, підкреслив канцлер, репресивна російська система демонструє ознаки нестачі міцності, що робить ще більш важливим для ЄС згуртуватися і наполегливо підтримувати Україну проти Росії.

"Якщо російський президент вважає, що йому достатньо просто пересидіти цю війну, а ми послабимо свою підтримку, то він прорахувався", - сказав канцлер.

 

Псевдовибори в Росії

З 15 по 17 березня у Росії відбулися "вибори" президента. Однак у Кремлі ще перед початком "голосування" заявляли, що диктатора Володимира Путіна переоберуть із результатом у 90%.

Окрім того, незаконне "голосування" проводилося на окупованих територіях України. Як повідомляло ГУР, українців під тиском та залякуванням змушували "голосувати" за диктатора.

Як і очікувалося, російська ЦВК оголосила, що майже опрацювала результати "виборів", і заявила про майже "рекордні" показники голосування за Путіна.

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