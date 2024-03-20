Шольц предостерег от переоценки сил России в войне против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от переоценки силы России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Россия не так сильна, как люди думают", - заявил он в правительственном заявлении в бундестаге.
По его словам, с военной точки зрения война России в Украине была "жестокой".
Но внутри страны, подчеркнул канцлер, репрессивная российская система демонстрирует признаки недостатка прочности, что делает еще более важным для ЕС сплотиться и настойчиво поддерживать Украину против России.
"Если российский президент считает, что ему достаточно просто пересидеть эту войну, а мы ослабим свою поддержку, то он просчитался", - сказал канцлер.
С 15 по 17 марта в России состоялись "выборы" президента. Однако в Кремле еще перед началом "голосования" заявляли, что диктатора Владимира Путина переизберут с результатом в 90%.
Кроме того, незаконное "голосование" проводилось на оккупированных территориях Украины. Как сообщало ГУР, украинцев под давлением и запугиванием заставляли "голосовать" за диктатора.
Как и ожидалось, российский ЦИК объявила, что почти обработала результаты "выборов", и заявила о почти "рекордных" показателях голосования за Путина.
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