ua en ru
Ср, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шольц застеріг від переоцінки сил Росії у війні проти України

Середа 20 березня 2024 15:13
UA EN RU
Шольц застеріг від переоцінки сил Росії у війні проти України Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від переоцінки сили Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Росія не така сильна, як люди думають", - заявив він в урядовій заяві в бундестазі.

За його словами, з військового погляду війна Росії в Україні була "жорстокою".

Але всередині країни, підкреслив канцлер, репресивна російська система демонструє ознаки нестачі міцності, що робить ще більш важливим для ЄС згуртуватися і наполегливо підтримувати Україну проти Росії.

"Якщо російський президент вважає, що йому достатньо просто пересидіти цю війну, а ми послабимо свою підтримку, то він прорахувався", - сказав канцлер.

Псевдовибори в Росії

З 15 по 17 березня у Росії відбулися "вибори" президента. Однак у Кремлі ще перед початком "голосування" заявляли, що диктатора Володимира Путіна переоберуть із результатом у 90%.

Окрім того, незаконне "голосування" проводилося на окупованих територіях України. Як повідомляло ГУР, українців під тиском та залякуванням змушували "голосувати" за диктатора.

Як і очікувалося, російська ЦВК оголосила, що майже опрацювала результати "виборів", і заявила про майже "рекордні" показники голосування за Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Мобілізація в Україні. Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися
Мобілізація в Україні. Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися
DAILY
"Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою