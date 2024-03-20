Шольц застеріг від переоцінки сил Росії у війні проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Росія не така сильна, як люди думають", - заявив він в урядовій заяві в бундестазі.

За його словами, з військового погляду війна Росії в Україні була "жорстокою".

Але всередині країни, підкреслив канцлер, репресивна російська система демонструє ознаки нестачі міцності, що робить ще більш важливим для ЄС згуртуватися і наполегливо підтримувати Україну проти Росії.

"Якщо російський президент вважає, що йому достатньо просто пересидіти цю війну, а ми послабимо свою підтримку, то він прорахувався", - сказав канцлер.