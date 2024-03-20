Шольц предостерег от переоценки сил России в войне против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Россия не так сильна, как люди думают", - заявил он в правительственном заявлении в бундестаге.

По его словам, с военной точки зрения война России в Украине была "жестокой".

Но внутри страны, подчеркнул канцлер, репрессивная российская система демонстрирует признаки недостатка прочности, что делает еще более важным для ЕС сплотиться и настойчиво поддерживать Украину против России.

"Если российский президент считает, что ему достаточно просто пересидеть эту войну, а мы ослабим свою поддержку, то он просчитался", - сказал канцлер.