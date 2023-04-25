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Шольц запросив до Берліна прем'єр-міністра Китаю. Bloomberg дізнався про мету візиту

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна на переговори до Берліна 20 червня. Таким чином він прагне послабити напруженість у відносинах між Європою та Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами людей, знайомих із планами, Шольц прагнутиме заручитися підтримкою Пекіна як ключового партнера у розв'язанні таких проблем, як мир та зміна клімату, а також встановити червоні лінії для будь-яких змін статус-кво на Тайвані.

"Ми проти поділу, ми за зниження ризиків", - сказав Шольц, коли його запитали про позицію Європейського союзу щодо Китаю після зустрічі лідерів блоку в Брюсселі минулого місяця.

За даними видання, хоча Німеччина розглядає Пекін у певних відносинах як противника, Шольц виступає проти розриву зв'язку з Китаєм, важливим торговим партнером і найважливішим пунктом призначення для німецького експорту.

"Компанії у всьому світі намагаються зробити правильні висновки з агресивної війни Росії проти України: їм необхідно убезпечити свої ланцюжки постачань, ринки збуту та прямі інвестиції, щоб пережити важкі моменти. Це відбувається зараз, і я думаю, що це визначить наступне десятиліття чи два", - додав він.

Як повідомлялось, у Китаї вважають, що Європейський союз повинен будувати відносини з Пекіном, не враховуючи його позицію щодо війни в Україні.

Нагадаємо, посол Китаю в ЄС Фу Цун запевнив ЄС, що зв'язки Пекіна з Європою "необмежені", як і з Росією.

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КитайОлаф Шольц