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Китай та ЄС повинні будувати відносини, не враховуючи позицію щодо війни, - посол

Новость на русском →
Пекін, Вівторок 25 квітня 2023 10:17
Китай та ЄС повинні будувати відносини, не враховуючи позицію щодо війни, - посол Фото: посол Китаю в ЄС Фу Цун (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Китаї вважають, що Європейський союз повинен будувати відносини з Пекіном, не враховуючи його позицію щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Китаю в ЄС Фу Цуна в інтерв'ю The Paper.

На його думку, європейські країни занепокоєні війною Росії проти України і на цьому тлі розглядають ті чи інші питання. Дипломат заявив, що ЄС оцінює китайсько-європейські зв'язки через призму "українського питання".

Фу Цун додав, що відносини Китаю з Євросоюзом є "багатогранними, а не односторонніми". Тому, за його словами, європейська сторона не повинна розглядати співпрацю з Пекіном через призму України.

Посол ще раз повторив позицію лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що Китай не є творцем чи стороною так званої "кризи в Україні".

Нагадаємо, посол Китаю в ЄС Фу Цун запевнив ЄС, що зв'язки Пекіна з Європою "необмежені", як і з Росією.

Також раніше китайський дипломат назвав "безмежну" дружбу Пекіна та Москви "риторичними прийомом".

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