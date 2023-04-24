На одному рівні. Посол Китаю запевнив, що зв'язки Пекіна з Європою "необмежені", як і з РФ

Зв'язки Китаю з Європою є "необмеженими" так, як і його співпраця з Росією. У Пекіні стверджують, що немає "верхньої межі" у цьому питанні.

Про це заявив посол Китаю в ЄС Фу Цун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Заява китайського посла була опублікована через декілька днів після висловлювання ще одного китайського дипломата, який поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав.

Він наголосив, що співпраця Європи та Китаю знаходиться на тому ж рівні, що і з Росією.

"Європейська сторона повинна правильно розуміти посилання на "немає верхньої межі". Дружба і співпраця між країнами нескінченні і не повинні бути штучно обмежені. Російсько-китайська співпраця є "необмеженою", те саме стосується Китаю та Європи", - сказав Фу Цун.

Дипломат закликав не використати китайсько-російські відносини, щоб посіяти розбрат між Китаєм і Європою, відкинувши розмови про те, що Пекін попередньо знав про російське вторгнення в Україну або постачав зброю РФ.

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, заявивши, що вони нібито не мають статусу в міжнародному праві.

Як повідомлялося, посол Китаю в ЄС Фу Цун назвав "безмежну дружбу" Китаю з Росією "риторичними прийомом".

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