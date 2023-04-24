ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На одному рівні. Посол Китаю запевнив, що зв'язки Пекіна з Європою "необмежені", як і з РФ

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 24 квітня 2023 10:21
На одному рівні. Посол Китаю запевнив, що зв'язки Пекіна з Європою "необмежені", як і з РФ Фото: посол Китаю в ЄС Фу Цун (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Зв'язки Китаю з Європою є "необмеженими" так, як і його співпраця з Росією. У Пекіні стверджують, що немає "верхньої межі" у цьому питанні.

Про це заявив посол Китаю в ЄС Фу Цун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Заява китайського посла була опублікована через декілька днів після висловлювання ще одного китайського дипломата, який поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав.

Він наголосив, що співпраця Європи та Китаю знаходиться на тому ж рівні, що і з Росією.

"Європейська сторона повинна правильно розуміти посилання на "немає верхньої межі". Дружба і співпраця між країнами нескінченні і не повинні бути штучно обмежені. Російсько-китайська співпраця є "необмеженою", те саме стосується Китаю та Європи", - сказав Фу Цун.

Дипломат закликав не використати китайсько-російські відносини, щоб посіяти розбрат між Китаєм і Європою, відкинувши розмови про те, що Пекін попередньо знав про російське вторгнення в Україну або постачав зброю РФ.

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, заявивши, що вони нібито не мають статусу в міжнародному праві.

Як повідомлялося, посол Китаю в ЄС Фу Цун назвав "безмежну дружбу" Китаю з Росією "риторичними прийомом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Російська Федерація Евросоюз
NEWS
Росіяни наступають на трьох напрямках, ЗСУ відбили 60 атак, - Генштаб
Росіяни наступають на трьох напрямках, ЗСУ відбили 60 атак, - Генштаб
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року