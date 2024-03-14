Шольц запевнив Зеленського у зміцненні зусиль щодо військової підтримки України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським запевнив Україну у зміцненні співпраці з міжнародними партнерами щодо військової підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Канцлер і український президент домовилися продовжувати конструктивний діалог, в тому числі з метою глобальної підтримки мирного рішення, також домовилися залишатися в тісному контакті", - йдеться в заяві речника уряду Німеччини, яку цитує видання.

Зеленський у Telegram також повідомив про розмову з Шольцом, в якій сторони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

"Обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні. Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО", - написав президент.

Також сторони обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска.

Бундестаг знову провалив постачання Taurus в Україну

Раніше сьогодні стало відомо, що у німецькому Бундестазі вкотре провалили голосування пропозиції про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

У голосуванні взяли участь 690 депутатів. 495 депутатів проголосували проти, 190 - за, 5 утрималися.

Під час дебатів лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх захищав відмову канцлера Олафа Шольца від поставок.

Питання передачі Taurus Україні