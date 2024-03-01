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Для розгортання Taurus солдати не потрібні. У Бундестазі спростували заяву Шольца

Берлін, П'ятниця 01 березня 2024 21:55
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Для розгортання Taurus солдати не потрібні. У Бундестазі спростували заяву Шольца Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Заява канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що присутність німецьких військових в Україні є обов'язковою для розгортання там далекобійних ракет Taurus, є неправдивою.

Про це заявив голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Westen.

Він зазначив, що твердження Шольца щодо Taurus "явно не відповідає дійсності".

Як приклад, Хофрайтер розповів, що Південна Корея має в розпорядженні 260 ракет Taurus, але солдатів Бундесверу там немає.

"Канцлер явно каже неправду", - додав він.

Також політик наголосив, що правило для українців використовувати західну зброю лише на своїй території "взагалі не є необхідним згідно з міжнародним правом і фактично є абсурдною умовою".

Taurus для України

Нагадаємо, Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але канцлер Олаф Шольц не хоче передавати таке озброєння. У якості виправдання він стверджує, що для розгортання ракет на території України нібито мають бути німецькі солдати. Їхнім завданням може стати наведення на ціль.

Також Шольц побоюється, що за "неправильного використання" ракети можуть вдарити по об'єктах у Москві.

Більш детально про те, чи отримає все-таки наша країна німецькі далекобійні ракети, - у матеріалі РБК-Україна.

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