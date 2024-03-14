Шольц заверил Зеленского в укреплении усилий по военной поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским заверил Украину в укреплении сотрудничества с международными партнерами по военной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Канцлер и украинский президент договорились продолжать конструктивный диалог, в том числе с целью глобальной поддержки мирного решения, также договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в заявлении пресс-секретаря правительства Германии.

Зеленский в Telegram также сообщил о разговоре с Шольцом, в котором стороны обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.

"Обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и на уровне представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине. Передал приоритетные потребности украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО", – написал президент.

Также стороны обменялись мнениями по результатам Конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине с участием Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска.

Бундестаг снова провалил поставки Taurus в Украину

Ранее сегодня стало известно, что в немецком Бундестаге провалили голосование предложения о поставках немецких крылатых ракет Taurus в Украину.

В голосовании приняло участие 690 депутатов. 495 депутатов проголосовали против, 190 – за, 5 воздержались.

Во время дебатов лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених защищал отказ канцлера Олафа Шольца от поставок.

Вопрос передачи Taurus Украине