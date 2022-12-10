UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц запевнив, що продовжуватиме переговори з Путіним

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канцлер ФРН Олаф Шольц планує й надалі продовжувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами глави німецького уряду, Путін навряд чи піде на поступки у війні проти України, він має намір продовжувати бойові дії.

"Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться про завоювання... Він хоче силоміць відвоювати частину української території", - заявив Шольц.

Канцлер вважає, що така позиція президента РФ є дивною на тлі втрат у лавах російської армії.

"Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 тисяч", - додав Шольц.

Він додав, що незважаючи на відмінності у поглядах, переговори з Путіним продовжуватимуться й надалі.

Як стверджує видання, остання телефонна розмова між Путіним і Шольцем завершилася взаємними звинуваченнями. Канцлер ФРН засудив удари росіян по українській інфраструктурі, а президент РФ - "деструктивну лінію держав Заходу, включаючи Німеччину".

Нагадаємо, раніше Шольц під час телефонної розмови з Путіним закликав диктатора вивести війська з території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОлаф ШольцВійна Росії проти України