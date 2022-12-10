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Шольц заверил, что будет продолжать переговоры с Путиным

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует и дальше продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По словам главы немецкого правительства, Путин вряд ли пойдет на уступки в войне против Украины, он намерен продолжать боевые действия.

"Всякий раз, когда я разговариваю с Путиным, он очень чётко даёт понять, что речь идёт о завоеваниях… Он хочет силой отвоевать часть украинской территории", - заявил Шольц.

Канцлер считает, что такая позиция президента РФ является странной на фоне потерь в рядах российской армии.

"Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Может быть, 100 тысяч", - добавил Шольц.

Он добавил, что несмотря на различиях во взглядах, переговоры с Путиным будут продолжаться и дальше.

Как утверждает издание, последний телефонный разговор между Путиным и Шольцем завершился взаимными обвинениями. Канцлер ФРГ осудил удары россиян по украинской инфраструктуре, а президент РФ - "деструктивную линию государств Запада, включая Германию".

Напомним, ранее Шольц в ходе телефонного разговора с Путиным призвал диктатора вывести войска с территории Украины.

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Российская ФедерацияОлаф ШольцВойна России против Украины