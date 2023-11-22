Шольц закликав Путіна вивести війська з України на саміті G20

Німецький канцлер розповів про підсумки сьогоднішнього саміту "Великої двадцятки", що відбувся у відеоформаті.

"Я закликав президента Путіна припинити напад на Україну та вивести війська з її території, щоб ця війна нарешті закінчилася", - зазначив голова німецького уряду.

Цинічні заяви Путіна

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 22 листопада, вперше брав участь у онлайн-зустрічі G20 від початку повномасштабної війни проти України.

Від відзначився низкою цинічних заяв про Україну. Зокрема, глава Кремля заявив, що його країна нібито готова до мирних переговорів, тоді як "українська влада не хоче діалогу".

Диктатор також зазначав, що слід думати про те, як припинити цю трагедію.

Крім цього, він порівняв Революцію Гідності зі "знищенням населення" у Палестині.