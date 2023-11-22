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Шольц призвал Путина вывести войска из Украины на саммите G20

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц лично призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и вывести войска из Украины.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Шольца приводит Barron’s.

Немецкий канцлер рассказал об итогах сегодняшнего саммита "Большой двадцатки", который прошел в видеоформате. 

"Я призвал президента Путина прекратить нападение на Украину и вывести войска с ее территории, чтобы эта война наконец закончилась", - отметил глава немецкого правительства. 

Циничные заявления Путина

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 22 ноября, впервые участвовал в онлайн-встрече G20 с начала полномасштабной войны против Украины. 

От отличился рядом циничных заявлений об Украине. В частности, глава Кремля заявил, что его страна якобы готова к мирным переговорам, в то время как "украинские власти не хотят диалога". 

Диктатор также отмечал, что следует думать о том, "как прекратить эту трагедию".

Помимо этого, он сравнил Революцию Достоинства с "истреблением населения" в Палестине.

 

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G20Владимир ПутинРоссийская ФедерацияОлаф ШольцВойна России против Украины