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Шольц закликав принца Саудівської Аравії відмовитись від співпраці з Путіним

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергій Пишкін

Під час візиту до Саудівської Аравії німецький канцлер Олаф Шольц закликав принца Мухаммеда ібн Салмана відмовитись від співпраці з головою Кремля Володимиром Путіним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Bild.

Під час зустрічі сторони обговорили ізоляцію Путіна й пошук нових постачальників енергії.

Зазначається, що візит є примітним тим, що Захід протягом останніх чотирьох років уникав контакту з принцом. Згідно з даними американських спецслужб, Салман у 2018 році замовив вбивство журналіста Джамаля Хашоггі, який свого часу публікував матеріали проти родини принца.

Деякий час журналіст проживав у США у вигнанні. У 2018 році Хашоггі викрала та вбила група злодіїв, коли він повернення до Саудівської Аравії, аби забрати документи в консульстві для весілля.

Як відзначив Шольц, під час зустрічі з принцом, він не забув про вбивство журналіста.

"Ми обговорили всі питання прав людини. І ви можете бути впевнені, що нічого не залишилося невисловленим, що потрібно було б сказати", - сказав канцлер.

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