Шольц закликав принца Саудівської Аравії відмовитись від співпраці з Путіним

Під час зустрічі сторони обговорили ізоляцію Путіна й пошук нових постачальників енергії.

Зазначається, що візит є примітним тим, що Захід протягом останніх чотирьох років уникав контакту з принцом. Згідно з даними американських спецслужб, Салман у 2018 році замовив вбивство журналіста Джамаля Хашоггі, який свого часу публікував матеріали проти родини принца.

Деякий час журналіст проживав у США у вигнанні. У 2018 році Хашоггі викрала та вбила група злодіїв, коли він повернення до Саудівської Аравії, аби забрати документи в консульстві для весілля.

Як відзначив Шольц, під час зустрічі з принцом, він не забув про вбивство журналіста.

"Ми обговорили всі питання прав людини. І ви можете бути впевнені, що нічого не залишилося невисловленим, що потрібно було б сказати", - сказав канцлер.