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Шольц призвал принца Саудовской Аравии отказаться от сотрудничества с Путиным

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время визита в Саудовскую Аравию немецкий канцлер Олаф Шольц призвал принца Мухаммеда ибн Салмана отказаться от сотрудничества с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Bild.

В ходе встречи стороны обсудили изоляцию Путина и поиск новых поставщиков энергии.

Отмечается, что визит примечателен тем, что Запад в течение последних четырех лет избегал контакта с принцем. Согласно данным американских спецслужб, Салман в 2018 году заказал убийство журналиста Джамаля Хашогги, в свое время публиковавшего материалы против семьи принца.

Какое-то время журналист проживал в США в изгнании. В 2018 году Хашогги похитила и убила группу воров, когда он возвратился в Саудовскую Аравию, чтобы забрать документы в консульстве для свадьбы.

Как отметил Шольц, во время встречи с принцем он не забыл об убийстве журналиста.

"Мы обсудили все вопросы прав человека. И вы можете быть уверены, что ничего не осталось невысказанным, что нужно бы сказать", - сказал канцлер.

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Саудовская АравияРоссийская Федерация