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Шольц закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб змінити хід війни в Україні

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Вівторок 20 червня 2023 15:42
Шольц закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб змінити хід війни в Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай більше використовувати свій вплив на Росію, щоб змінити хід війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Після двосторонніх переговорів з китайським прем’єр-міністром Лі Цяном у Берліні, Шольц також наголосив, що Китай не повинен постачати зброю Росії й що війна в Україні не повинна перетворитися на заморожений конфлікт.

Відносини Китаю та Росії

Нагадаємо, Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовляється засуджувати дії Кремля. У Пекіні наголошують, що дотримуються нейтралітету у "конфлікті".

При цьому влада КНР вже кілька разів наголошувала, що попри свою позицію, вона не надає Росії жодної військової допомоги. Таку інформацію підтверджували й у США.

Проте Москва та Пекін раніше заявляли про посилення партнерства.

Зокрема, західні ЗМІ у розслідуваннях доводили, що Китай допомагає Росії виробляти зброю та спорядження. Мова йде про деталі до військової техніки, дрони, устаткування для авіації, а також бронежилети.

Декілька тижнів тому голова Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив відео, в якому похвалився, що його бійці отримали китайські броньовані машини China Tiger. Як вони потрапили в Росію - невідомо.

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