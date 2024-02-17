Шольц заблокировал кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность генсека НАТО, - Welt

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против того, чтобы президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заняла пост генсека НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Издание отмечает, что в прошлом году госсекретарь США Энтони Блинкен предложил президенту Джо Байдену кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО. Байден рассказал об этой идее Шольцу, но тот заблокировал ее.

Высокопоставленные должностные лица ЕС и дипломаты в комментарии Welt отметили, что Шольц считает должность генсека НАТО слишком важной, чтобы отдать ее христианскому демократу из Германии (оппозиция к партии Шольца).

Более того, издание пишет, что Шольц считает слишком критическим отношение Урсулы фон дер Ляйен к России.

Издание также добавляет, что ранее на должность генерального секретаря НАТО планировалось назначить женщину.

Что этому предшествовало

Стоит отметить, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что намерен покинуть свой пост. При этом этот процесс затягивается из-за, в частности, и войны в Украине. До осени 2023 года явных претендентов на пост генерального секретаря НАТО не было.

Однако в конце октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО.

Также премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в должности генерального секретаря НАТО, о таком же желании заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

СМИ сообщают, что Рютте является фаворитом на пост генсека, но его кандидатуру может заблокировать Турция.