Шольц вже прибув до Франції для зустрічі з Макроном та Зеленським

Німецький канцлер Олаф Шольц прибув до Парижу для спільної зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Еммануель Макрон щойно зустрів Шольца у Єлисейському палаці.
Наразі вони чекають Зеленського, щоб провести спільну зустріч президентів України та Франції з німецьким канцлером в Єлисейському палаці
Нагадаємо, Зеленський вже вилетів у Париж на зустріч з Макроном та Шольцом. Президентський літак мав приземлиться о 20:45 в Орлі.
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