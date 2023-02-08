Шольц уже прибыл во Францию для встречи с Макроном и Зеленским

Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в Париж для совместной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Они ждут Зеленского, чтобы провести совместную встречу президентов Украины и Франции с немецким канцлером в Елисейском дворце

Эммануэль Макрон только что встретил Шольца в Елисейском дворце.

Напомним, Зеленский уже вылетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцом. Президентский самолет должен был приземлиться в 20:45 в Орле.

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