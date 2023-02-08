Шольц вже прибув до Франції для зустрічі з Макроном та Зеленським

Німецький канцлер Олаф Шольц прибув до Парижу для спільної зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Наразі вони чекають Зеленського, щоб провести спільну зустріч президентів України та Франції з німецьким канцлером в Єлисейському палаці

Нагадаємо, Зеленський вже вилетів у Париж на зустріч з Макроном та Шольцом. Президентський літак мав приземлиться о 20:45 в Орлі.

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