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Шольц уже прибыл во Францию для встречи с Макроном и Зеленским

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Франция, Среда 08 февраля 2023 22:37
Шольц уже прибыл во Францию для встречи с Макроном и Зеленским Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл в Париж для совместной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Эммануэль Макрон только что встретил Шольца в Елисейском дворце.

Они ждут Зеленского, чтобы провести совместную встречу президентов Украины и Франции с немецким канцлером в Елисейском дворце

Напомним, Зеленский уже вылетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцом. Президентский самолет должен был приземлиться в 20:45 в Орле.

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Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Олаф Шольц
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