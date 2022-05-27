Шольц выступил за отправку немецкого оружия на фронт в Украину

Германия должна отправить оружие прямо в зону боевых действий в Украине. Это то, чего немецкое правительство никогда не делало раньше.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel .

Немецкий канцлер подчеркнул, что главе Кремля Владимиру Путину "не должна сойти с рук бесчеловечная война", которую он развязал против Украины. Поэтому, по его словам, вводятся жесткие санкции против РФ, а также ведется гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.

"И, следовательно, также доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", - заявил Шольц, добавив, что это вызывает определенные политические и этические вопросы, которые нужно обсуждать.

Однако, как отметил немецкий лидер, Берлин решил помочь "жертвам этой