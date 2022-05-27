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Шольц виступив за відправку німецької зброї на фронт в Україну

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина повинна відправити зброю прямо в зону бойових дій в Україні. Це те, чого німецький уряд ніколи не робив раніше.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

Німецький канцлер наголосив, що очільнику Кремля Володимиру Путіну "не повинна зійти з рук нелюдська війна", яку він розв'язав проти України. Тому, за його словами, вводяться жорсткі санкції проти РФ, а також ведеться гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України.

"І, отже, також доставка зброї до зони бойових дій, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка", - заявив Шольц, додавши, що це викликає певні політичні та етичні питання, які потрібно обговорювати.

Проте, як зазначив німецький лідер, Берлін вирішив допомогти "жертвам цієї

Нагадаємо, напередодні український посол в Німеччини Андрій Мельник розкритикував Шольца за те, що Україна досі не отримала німецьке важке озброєння.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, яку зброю, на його думку, найбільш реально отримати від Німеччини.

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