Шольц вважає, що Трамп підтримає його рішення щодо ракет Taurus для України

Він повторив свою Шольц заявив, що для нього було б "неправильним рішенням" постачати зброю, яка може досягти вглиб території Росії.

На думку канцлера Німеччини, його рішення підтримав би Трамп щодо .

"Якщо я правильно розумію, то це оцінюватиметься аналогічним чином, наприклад, у трансатлантичній співпраці в майбутньому, наприклад. Принаймні, саме так я зрозумів президента Трампа в його нещодавніх інтерв'ю", - сказав Шольц.

Варто додати, що раніше Дональд Трамп розкритикував рішення діючої адміністрації США щодо дозволу для України бити далекобійними ракетами вглиб Росії. Він допустив скасування відповідного дозволу.