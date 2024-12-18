Шольц считает, что Трамп поддержит его решение по ракетам Taurus для Украины

Он повторил свой Шольц заявил, что для него было бы "неправильным решением" поставлять оружие, которое может достичь вглубь территории России.

По мнению канцлера Германии, его решение поддержал бы Трамп по .

"Если я правильно понимаю, то это будет оцениваться аналогичным образом, например, в трансатлантическом сотрудничестве в будущем, например. По крайней мере, именно так я понял президента Трампа в его недавних интервью", - сказал Шольц.

Стоит добавить, что ранее Дональд Трамп раскритиковал решение действующей администрации США относительно разрешения для Украины бить дальнобойными ракетами вглубь России. Он допустил отмену соответствующего разрешения.