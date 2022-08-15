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Шольц о визовых санкциях: не можем затруднять бегство россиян от режима

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Канцлер Германии Олаф Шольц поставил под сомнение запрет выдачи виз для россиян, потому что не хочет усложнять возможности бежать от диктатуры руководства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

После встречи с лидерами скандинавских стран в Осло Шольц заявил, что решения, которые принимают в ЕС не должны затруднять выезд из страны россиян, которые бегут от диктатуры.

"Для нас важно то, что мы понимаем, что многие люди бегут из России из — за того, что они не согласны с российским режимом", - сказал он.

Шольц заявил, что их решения не должны сделать невозможным бегство россиян от руководства их страны.

Напомним, что ранее Шольц заявлял, что он против запрета въезда граждан России в ЕС. По его мнению, это война Путина, а не русских.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запрещая выдачу виз россиянам, никто не забывает о необходимости политического убежища отдельным лицам.

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