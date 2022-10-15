У Шольца оскандалились через порівняння танків Leopard із "Фау-2": що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За її словами, Шмідту необхідне колегіальне введення до деяких знань про зброю.

"Тоді він теж швидко зрозумів би, що порівняння з нацистською зброєю не тільки зовсім недоречно, а й просто неправильно", - заявила Штрак-Циммерман.

Раніше під час виступу на дискусійному заході в Берліні Шмідт заявив, що заклики постачати Україні німецькі танки Leopard 2 схожі на сподівання військових керівництв нацистської Німеччини на ракету "Фау-2".