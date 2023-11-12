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Шольц виступив проти "негайного" припинення вогню у Секторі Газа

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти "негайного" припинення вогню в Секторі Газа на тлі міжнародних закликів зупинити спробу Ізраїлю знищити ХАМАС у зв'язку з безпрецедентним нападом терористичного угруповання на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Я не вважаю правильними заклики до негайного припинення вогню або тривалої паузи - що рівнозначно одному й тому самому. Зрештою це означатиме, що Ізраїль залишає ХАМАС можливість відновити і отримати нові ракети", - заявив він, закликавши замість цього до "гуманітарної паузи".

Позиція Шольца розходиться з багатьма арабськими країнами і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який має зустрітися з німецьким лідером у Берліні наступного тижня.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Єрусалим зі свого боку розпочав операцію проти терористів. Вже 27 жовтня було розпочато наступальну активність на Секторі Газа.

Згідно з недавніми даними ЦАХАЛу, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа.

За словами прем'єр-міністра Біньямін Нетаньяху, Ізраїль залишиться контролювати Сектор Газа після закінчення війни.

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Олаф ШольцІзраїльСектор Газа