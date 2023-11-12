RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц выступил против "немедленного" прекращения огня в Секторе Газа

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против "немедленного" прекращения огня в Секторе Газа на фоне международных призывов остановить попытку Израиля уничтожить ХАМАС в связи с беспрецедентным нападением террористической группировки на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Я не считаю правильными призывы к немедленному прекращению огня или длительной паузе - что равносильно одному и тому же. В конечном итоге это будет означать, что Израиль оставляет ХАМАС возможность восстановить и получить новые ракеты", - заявил он, призвав вместо этого к "гуманитарной паузе".

Позиция Шольца расходится со многими арабскими странами и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который должен встретиться с немецким лидером в Берлине на следующей неделе.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов. Уже 27 октября была начата наступательная активность на Секторе Газа.

Согласно недавним данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

По словам премьер-министра Биньямин Нетаньяху, Израиль останется контролировать Сектор Газа по окончании войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф ШольцИзраильСектор Газа