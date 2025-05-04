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Шольц виступив з останньою промовою на посаді канцлера: що сказав про Україну

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Олаф Шольц, який залишає посаду канцлера Німеччини, виголосив останню промову. Своє звернення Шольц пов'язав із війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Шольц виступив з промовою 3 травня на пам'ятній церемонії з нагоди 80-річчя закінчення війни в Європі та звільнення концтаборів у гамбурзькому меморіалі Ноєнґамме.

Він наголосив, що на Німеччині лежить особлива відповідальність через її історію.

"Один із найважливіших уроків із війни, розв'язаної німцями, з нацистського режиму терору, з убивства мільйонів безневинних жінок, дітей і чоловіків - це наше глибоке переконання у тому, що наш континент, що ми, європейці, маємо раз і назавжди залишити війни між нашими народами в минулому", - сказав політик.

Шольц відзначив, що російський диктатор Володимир Путін "знову приніс війну в Європу", і підкреслив, що "ми не повинні і не будемо з цим миритися".

На думку Шольца, Європа - це втілення свободи, демократії та правової держави, та є "противагою кривавим жахіттям війни", тож вона несумісна з військовим імперіалізмом і нехтуванням міжнародним правом.

"Тож не дивно, що автократи, екстремісти і популісти по всьому світу, зокрема в наших власних країнах, атакують і прагнуть зруйнувати цю мирну й об'єднану Європу", - заявив Шольц. 

Новий канцлер Німеччини

Нагадаємо, що цього року у Німеччині відбулися вибори, на яких перемогу отримав консервативний блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) на чолі з Фрідріхом Мерцом.

Вже завтра, 5 травня, буде підписано коаліційну угоду між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) і ХДС/ХСС. Очікується, що наступного дня у Бундестазі Мерца оберуть новим канцлером Німеччини.

Що відомо про Мерца та як він ставиться до України - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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