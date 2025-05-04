Шольц выступил с последней речью на посту канцлера: что сказал об Украине

Шольц выступил с речью 3 мая на памятной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе и освобождения концлагерей в гамбургском мемориале Нойенгамме.

Он подчеркнул, что на Германии лежит особая ответственность из-за ее истории.

"Один из важнейших уроков из войны, развязанной немцами, из нацистского режима террора, из убийства миллионов невинных женщин, детей и мужчин - это наше глубокое убеждение в том, что наш континент, что мы, европейцы, должны раз и навсегда оставить войны между нашими народами в прошлом", - сказал политик.

Шольц отметил, что российский диктатор Владимир Путин "снова принес войну в Европу", и подчеркнул, что "мы не должны и не будем с этим мириться".

По мнению Шольца, Европа - это воплощение свободы, демократии и правового государства, и является "противовесом кровавым ужасам войны", поэтому она несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом.

"Неудивительно, что автократы, экстремисты и популисты по всему миру, в частности в наших собственных странах, атакуют и стремятся разрушить эту мирную и объединенную Европу", - заявил Шольц.