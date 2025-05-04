Шольц выступил с последней речью на посту канцлера: что сказал об Украине

Олаф Шольц, который покидает пост канцлера Германии, выступил с последней речью. Свое обращение Шольц связал с войной России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Шольц выступил с речью 3 мая на памятной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе и освобождения концлагерей в гамбургском мемориале Нойенгамме.
Он подчеркнул, что на Германии лежит особая ответственность из-за ее истории.
"Один из важнейших уроков из войны, развязанной немцами, из нацистского режима террора, из убийства миллионов невинных женщин, детей и мужчин - это наше глубокое убеждение в том, что наш континент, что мы, европейцы, должны раз и навсегда оставить войны между нашими народами в прошлом", - сказал политик.
Шольц отметил, что российский диктатор Владимир Путин "снова принес войну в Европу", и подчеркнул, что "мы не должны и не будем с этим мириться".
По мнению Шольца, Европа - это воплощение свободы, демократии и правового государства, и является "противовесом кровавым ужасам войны", поэтому она несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом.
"Неудивительно, что автократы, экстремисты и популисты по всему миру, в частности в наших собственных странах, атакуют и стремятся разрушить эту мирную и объединенную Европу", - заявил Шольц.
Напомним, что в этом году в Германии состоялись выборы, на которых победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцом.
Уже завтра, 5 мая, будет подписано коалиционное соглашение между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и ХДС/ХСС. Ожидается, что на следующий день в Бундестаге Мерца изберут новым канцлером Германии.
Что известно о Мерце и как он относится к Украине - узнайте в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.