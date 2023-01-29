Шольц виступив за діалог Путіним. У Кремлі сказали, чи плануються їх переговори

"Поки що немає жодних узгоджених телефонних розмов. Путін залишається відкритим для контактів", - сказав Пєсков, коментуючи слова Шольца про намір продовжувати діалог з Путіним.

Що сказав Шольц

Нагадаємо, перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що нібито хоче "продовжити зусилля щодо припинення війни проти України" у прямих переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я також знову розмовлятиму телефоном з Путіним, тому що необхідно розмовляти один з одним. Путін має вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні", - сказав Шольц.

Також німецький канцлер додав, що тримає канал для діалогу із Кремлем відкритим.

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