Шольц не виключив оголошення надзвичайної ситуації в Німеччині через війну в Україні

За його словами, Німеччина в змозі продовжувати підтримку України у війні "на нинішньому високому рівні".

"Закріплене в конституції Німеччини боргове гальмо або механізм обмеження заборгованості (правило, що забороняє витрачати з бюджету більше коштів, ніж до нього надходить, - ред) передбачає виняток на випадок надзвичайної ситуації. Війна в центрі Європи - це надзвичайна ситуація, що ж ще може бути", - сказав він.

Політик висловив упевненість, що після майбутніх виборів у Бундестазі, більшість буде за це, навіть, якщо "дехто вважатиме за краще уникнути цього питання до виборів".

"Немає сумніву і в тому, що наші витрати на оборону повинні продовжувати зростати. Не тільки для того, щоб Європа змогла стати і залишатися рівноправним союзником США, а й для того, щоб ми, європейці, могли продовжувати жити у мирі", - резюмував він.