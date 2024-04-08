Шольц відвідає Китай: обговорить війну в Україні та вплив Пекіна на Росію
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже цього тижня вирушить з візитом до Китаю. Він хоче обговорити з чиновниками КНР війну в Україні.
Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
За словами Хебештрайта, Шольц хоче вивчити, якою мірою Китай може впливати на Росію та її повномасштабну війну проти України.
"Ми хотіли б, щоб Китай міг використати свій вплив на Росію, щоб сприяти більш мирному розвитку українського конфлікту", - додав представник уряду Німеччини.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Нагадаємо, Китай неоднозначно ставиться до війни Росії проти України. Зокрема, влада КНР відмовилася засуджувати російське вторгнення, а також підтримує дипломатичні відносини з Москвою.
При цьому Китай оприлюднив свій план врегулювання війни Росії проти України, в якому не передбачено виведення військ окупантів з території нашої країни.
Україна активно намагається заручитись підтримкою Китаю. Представників Пекіна запросили на саміт світу, на якому обговорюватимуть формулу миру. Зустріч на рівні лідерів організують у Швейцарії, вона може відбутися вже в червні.
Нещодавно міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що його країна очікує від Китаю дуже чітких сигналів для Росії через війну в Україні.
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