Шольц посетит Китай: обсудит войну в Украине и влияние Пекина на Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц уже на этой неделе отправится с визитом в Китай. Он хочет обсудить с чиновниками КНР войну в Украине.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Мы хотели бы, чтобы Китай мог использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать более мирному развитию украинского конфликта", - добавил представитель правительства Германии.

По словам Хебештрайта, Шольц хочет изучить, в какой степени Китай может влиять на Россию и ее полномасштабную войну против Украины.

Позиция Китая по войне в Украине

Напомним, Китай неоднозначно относится к войне России против Украины. В частности, власти КНР отказались осуждать российское вторжение, а также поддерживают дипломатические отношения с Москвой.

При этом Китай обнародовал свой план урегулирования войны России против Украины, в котором не предусмотрен вывод войск оккупантов с территории нашей страны.

Украина активно пытается заручится поддержкой Китая. Представителей Пекина пригласили на саммит мира, на котором будут обсуждать формулу мира. Встречу на уровне лидеров организуют в Швейцарии, она может пройти уже в июне.

Недавно министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что его страна ожидает от Китая очень четких сигналов для России в связи с войной в Украине.

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