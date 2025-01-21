Шольц Трампу: США є найближчим союзником Німеччини за межами Європи

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Сполучені Штати Америки є найближчим союзником Німеччини за межами Європи. І це надалі має так залишатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, Шольц заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа "триматиме світ на гачку" в найближчі роки в таких сферах, як енергетика, клімат і торгівля.

"Без зайвого хвилювання і обурення, але також без фальшивого підлабузництва або заїкання. Немає нічого поганого в тому, щоб дбати про інтереси власної країни. Ми всі це робимо. Просто співпраця та порозуміння з іншими зазвичай також відповідає нашим власним інтересам", - сказав Шольц.

Він вважає, що у світі, який через соціальні мережі постійно балансує на межі нервового зриву необхідно відповідати на дії Трампа "холодною головою".

"США - наш найближчий союзник за межами Європи, і я зроблю все, щоб він залишався таким, тому що це в наших спільних інтересах і ... це необхідно для миру і безпеки в усьому світі", - сказав він.

Раніше ми писали про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не очікує різкого скорочення допомоги Україні від США, коли Дональд Трамп стане президентом. Цього, ймовірно, не станеться в найближчому майбутньому.